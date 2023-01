Bari show, 4-0 al Parma e terzo posto in classifica: a segno anche Salcedo

Grande vittoria del Bari che, al San Nicola, ha regolato 4-0 il Parma conquistando il terzo posto in classifica dietro a Frosinone e Reggina. Protagonista del match Cheddira, autore di due gol su rigore e un autorete di Balogh procurata ma il poker è stato firmato da Eddy Salcedo, in prestito dall'Inter. Il classe 2001 ha trovato il secondo gol in campionato, interrompendo un digiuno che durava dal 12 novembre. Per Salcedo sono due reti in quattordici partite di Serie B.