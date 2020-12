Barigelli: “L’Inter si sta faticosamente ritrovando. Chi voleva processare Conte ha dovuto…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli analizza il momento dell’Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo e sono attesi dalla fondamentale sfida di Champions contro il Borussia. “L’Inter perfetta di sabato è bastata per conquistare il secondo posto. Chi voleva processare Conte ha dovuto allungare l’istruttoria. Gli alti e bassi rapidissimi saranno d’altronde una costante della stagione. Tuttavia stasera l’Inter ha già una partita che può dare un verdetto. I nerazzurri danno il meglio se messi alle strette, ma certo qui sono molto più che alle strette: sono in bilico. L’Inter si sta faticosamente ritrovando, ha sofferto una preparazione rimediata dopo aver terminato di giocare a fine agosto e patito alcuni acquisti poco riusciti o non ancora pienamente inseriti”.

“Il filo del gioco trovato contro il Sassuolo l’Inter, proprio per questo, deve tenerselo stretto, anche nel caso dovesse lasciare la Champions. Avere i piedi ben piantati sul campionato dove tutto è ancora aperto e possibile è la priorità”.

(Gazzetta dello Sport)