Borussia Mönchengladbach-Inter: dove vedere la gara in TV e le probabili formazioni

Archiviato il campionato tona la Champions League. Per i nerazzurri sarà dentro o fuori contro il Borussia Mönchengladbach, una gara dove conta solo la vittoria per poter sperare di accedere alla fase finale della competizione europea.

QUANDO SI GIOCA

Borussia Mönchengladbach-Inter, quinta giornata del Gruppo B di Uefa Champions League, si disputerà martedì 1 dicembre alle 21:00 allo stadio Borussia-Park.

DOVE VEDERE BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER IN TV

Borussia Mönchengladbach-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite e 472 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, grazie al servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni per la gara di Champions League. Dovrebbe recuperare Brozovic che si è allenato con i compagni. In attacco confermata la LuLa

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Zakaria; Herrmann, Stindl, Thuram; Pléa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.