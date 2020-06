Barigelli (Dir. Gds): “L’Inter è cresciuta molto. Sono convinto che alla fine della stagione…”

Ospite di Sky Sport 24, il nuovo direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha parlato anche dell’Inter, impegnata tra poche ore nel match contro il Sassuolo. “Conte non è un allenatore che ama moltissimo il turnover, però si tratta di un mini torneo con condizioni particolari. Sono convinto che alla fine della stagione per l’Inter il bicchiere sarà mezzo pieno che mezzo vuoto. Forse non tutti i traguardi sono stati raggiunti, però è cresciuta molto e ha posto le basi per poter competere per lo scudetto il prossimi anno con maggiore convinzione e magari fare qualcosa di meglio in Europa“.

(Sky Sport)