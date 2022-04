Barillà: “L’Inter non brilla ma si rilancia verso lo scudetto: conta solo quello”

Le parole del giornalista: "In una serata conclusa con un risultato negativo, Allegri ha conferma della sua filosofia pragmatica"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Barillà , giornalista de La Stampa, ha commentato così la prestazione della Juventus di ieri contro l'Inter : "E' mancata la concretezza sottoporta, perché la supremazia non è stata messa a frutto, e una buona dose di fortuna come testimoniano il palo e la traversa colpiti durante l'incontro".

"Non parlerei di questo paradosso. In una serata conclusa con un risultato negativo, il tecnico ha conferma della sua filosofia pragmatica: l'Inter non brilla si difende solo e capitalizza il gol, ma si rilancia verso lo scudetto e conta solo ed esclusivamente quello".