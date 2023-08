Barillà: “Lukaku? Situazione complicata, ma Juve non è fuori dai giochi”

Le parole del giornalista: "Di sicuro non potrà tornare nei piani del Chelsea, le offerte della Premier non hanno avuto decollo"

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Antonio Barillà , giornalista de La Stampa, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku : “La situazione di Lukaku molto complicata, la Juve è in attesa e non è assolutamente fuori dai giochi anche alla luce della buona prestazione di Vlahovic. Si muoverà però solo se ci saranno le giuste condizioni, ovvero un’offerta adeguata per Vlahovic.

Di sicuro non potrà tornare nei piani del Chelsea, le offerte della Premier non hanno avuto decollo e anche l’Arabia Saudita diventa una pista difficile dopo che l’Al Hilal, stanco di aspettare ha scelto Mitrovic per l’attacco. Per questo alcune società come la Roma potrebbero avere piccole speranze perché al tramonto del mercato anche l’ipotesi prestito e un ingaggio inferiore possono prendere quota”.