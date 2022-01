Barone: “Vlahovic? Qualche inglese si è fatta avanti. Ma lui e il suo agente non parlano”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è tornato a parlare del futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole rilasciate a La Nazione

"Qualche squadra inglese si è fatta viva per Vlahovic. Noi siamo a disposizione, ma l'agente e il giocatore non parlano. In questo modo, ovviamente, risulta impossibile trovare un accordo. Non c'è stata la minima apertura o comunicazione da parte loro. Io avevo chiesto chiarezza al suo procuratore, ma ancora niente. Non ci sono stati contatti".