Barone: “Pronti per giocare. Dobbiamo fare risultati nelle partite vere”

Parla Joe Barone prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter di San Siro. Ecco le parole del dirigente della Fiorentina ai microfoni di DAZN: “L’obiettivo era qualificarsi in Conference e ci siamo riusciti. Siamo pronti per giocare. Amrabat? Era sempre stato il suo obiettivo giocare in Inghilterra, abbiamo lavorato tanto e all’ultimo giorno abbiamo trovato un accordo. Lui è a giocare là ora, siamo contenti di questo. Siamo super contenti di quello che abbiamo aggiunto in termini di palleggio accanto ai nostri centrocampisti. Ora dobbiamo fare i risultati nelle partite vere, la carta è una cosa, il campo un’altra”.