Bartomeu: “Lautaro? Il Barça non ha scadenze per gli acquisti”. Biasin: “Il Toro da domani…”

Oggi, 7 luglio 2020, è un giorno importante per il mercato dell’Inter perché termina la validità della clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Per l’argentino, sempre nel mirino del Barcellona, ora i nerazzurri possono trattare dettando le regole del gioco, nonostante Bartomeu, proprio oggi, abbia ribadito che la scadenza della clausola non produca nessun cambiamento. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, su Twitter ha commentato così la vicenda Lautaro:

“Bartomeu: “Oggi scade la clausola di Lautaro? Il Barça non ha scadenze per gli acquisti”. Ok, perfetto. Le clausole però sono un’opportunità per chi compra, per questo Lautaro Martinez che oggi costa 111 milioni, da domani deve costarne 112″.