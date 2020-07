Biasin: “Inter, Conte esagera. Trovi la soluzione. Marotta? Ha capito che ad Appiano c’è…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha analizzato il complicato momento in casa Inter dopo la brutta sconfitta subita dai nerazzurri a San Siro contro il Bologna. Il giornalista ha puntato l’attenzione soprattutto su Antonio Conte:

“La sconfitta contro il Bologna lascia strascichi pesanti, non tanto per la classifica, quanto per come è arrivata. L’Inter ha perso giocando una mezz’ora scellerata. Un capolavoro di immaturità e approssimazione che fa a pugni con l’idea di calcio dell’ex ct. Questa cosa spaventa assai, perché interrompe il processo di crescita – lento ma costante – del “gruppo Inter”.

Conte parla di “pacchetto preconfezionato” e, francamente, esagera. L’Inter era ed è una squadra con ancora tanti difetti, soprattutto “ambientali”. Marotta lo ha capito il giorno del suo insediamento e per risolvere il problema si è affidato a uno dei tecnici migliori e più pagati al mondo. Tocca a lui trovare la formula giusta. Pensare che la soluzione ai problemi dell’Inter sia “comprare altri 5 o 10 giocatori” significa rimandare il problema. No, non funziona così. È giusto affidarsi al mercato e sperare che arrivino nuovi fenomeni, ma è ancora più importante (e urgente) trovare una soluzione al lassismo e alla superficialità che da anni e anni – si palesa sui prati di Appiano”.

(Fonte: TMW)