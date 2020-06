Barzaghi (SM): “Conte non era mai uscito così allo scoperto. Lautaro? Inter chiara con lui…”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Marco Barzaghi ha fatto il punto sul momento dell’Inter di Conte a poche ore dalla partita di San Siro contro la Sampdoria

“Conte non era mai uscito così allo scoperto, ma dopo l’aria dimessa sentita dopo l’eliminazione contro il Napoli ha deciso di suonare la carica anche perché questa sera l’Inter si gioca una fetta importante della stagione. Se l’Inter riuscisse a ripetere in questa fase lo stesso ruolino dell’inizio di stagione allora potrebbe davvero giocarsela. Non è un caso che Lautaro abbia steccato la gara contro il Napoli, ma la società è stata chiara con lui: se il Barcellona non pagherà la clausola il trasferimento se lo può scordare…”.