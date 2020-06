Inter, tre forfait a centrocampo. CorSera: “Conte ha due armi: Eriksen e…”

“Un’altra ripartenza, stavolta per rientrare nella corsa scudetto. Eliminata una settimana fa dalla Coppa Italia, l’Inter riprende il cammino in campionato, interrotto tre mesi fa e segnato dalle ultime due pesantissime sconfitte contro Lazio e Juventus”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito a Inter-Sampdoria, match decisivo per i nerazzurri. La squadra di Conte, infatti, in caso di successo, ridurrebbe la distanza nei confronti di Lazio e Juve. Conte non vuole sciupare l’occasione e, nella conferenza pre-gara, ha parlato anche di rimonta scudetto.

ERIKSEN – Gli infortuni di Brozovic e Sensi, oltre all’assenza di Vecino, riducono le scelte per Conte a centrocampo: il tecnico punterà forte su Eriksen, il migliore a Napoli e in gran forma. “Il nuovo modulo, con il danese trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, è come un vestito sartoriale cucito su misura da Conte. L’ex del Tottenham è l’arma in più per correre dietro a Juventus e Lazio. L’altro grande alleato è il calendario”, spiega il CorSera, evidenziando come le prossime otto sfide non presentino scontri diretti. Qualora venisse replicato il rendimento dell’andata – 22 punti su 24 -, si aprirebbero scenari totalmente diversi dalla situazione attuale.