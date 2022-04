Barzaghi: “Inter-Perisic sempre più vicini: si riduce la distanza, eccola”

Così il giornalista: "Si è sempre più vicini e non sarebbe male perché Perisic migliora con il passare degli anni"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista, ha parlato così del futuro di Ivan Perisic e della situazione legata al rinnovo con l'Inter: ""Si sta riducendo la distanza per il suo rinnovo: l'Inter offre 4 milioni per un anno con opzione sul secondo, lui chiede 2 anni a 5 milioni. Si è sempre più vicini e non sarebbe male perché Perisic migliora con il passare degli anni", le sue parole.