Barzaghi: “Inter, a sinistra dipende da Perisic: se parte, piacciono questi due”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro della fascia sinistra in casa Inter: “Per la fascia sinistra tutto dipenderà da Perisic, se rimane o meno. Si fa il nome di Cambiaso del Genoa che piace, se no anche qui si era parlato di Sergio Gomez dell’Anderlecht, canterano del Barcellona, seguito anche da Chelsea e Manchester da quello che mi risulta. Ma adesso sono stati posticipati i rinnovi di Perisic e Handanovic a fine stagione, per non distogliere l’attenzione. Poi si faranno i bilanci e si deciderà come preparare la prossima stagione”.