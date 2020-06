Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha commentato sui social la decisione di Orsato sull’intervento di Rebic (espulso) con un paragone: “Anche se ne è passato di tempo, fa un po’ effetto pensare che Pjanic su Rafinha non fosse neanche giallo…”. Nel libro di Gavillucci, ex fischietto, si è tornato a parlare recentemente di quel fallo come di una grande pecca di Orsato nella direzione della gara: a confermarlo lo stesso referto arbitrale.