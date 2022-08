Barzagli: “Ecco perché Acerbi è perfetto per l’Inter di Inzaghi”

In studio a DAZN, l’ex difensore Andrea Barzagli ha parlato così del mercato dell’Inter e in particolare di Francesco Acerbi: “Acerbi è perfetto per l’Inter di Inzaghi come riserva del centrale di difesa secondo me, all’occorrenza anche come centrale di sinistra, dove ci sono Bastoni e Dimarco. All’Inter sul mercato penso altro non serva”, ha detto l’ex centrale di Juventus e Nazionale.