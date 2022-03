Barzagli: “Inter, con la Juve decisiva. Scudetto? Ad agosto avrei detto…”

Le parole dell'ex difensore: "A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo.

Barzagli, le piace il campionato più incerto degli ultimi anni?

«Molto e credo sia un bene per lo spettacolo che ci sia equilibrio. Una squadra che “ammazza” il torneo e lo stravince non è positivo per l’interesse della gente. A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti».

Quali?

«Il principale è che nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative».

Domenica proprio i bianconeri e i nerazzurri si affronteranno allo Stadium.

«Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il loro sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti il Milan e il Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande».

Chi arriva al derby d’Italia da favorita?

«La Juventus ha più certezze perché, eliminazione dalla Champions a parte, in Serie A è reduce da sedici risultati utili. L’Inter da febbraio ha offerto prestazioni altalenanti e deve ritrovare la bellezza del gioco e la fluidità che le avevano permesso di raggiungere il primo posto in classifica».

Allegri e Inzaghi: due filosofie calcistiche differenti.

«Vero. Allegri è più pragmatico, Inzaghi più votato al gioco. Chi prevarrà però non lo so».

Il Barzagli giocatore avrebbe avuto più difficoltà a marcare Vlahovic o Martinez?

«Entrambi, forse. Sono due attaccanti diversi, ma molto bravi. Credo che saranno decisive le difese, chiamate a contenerli, anche se in una sfida così equilibrata spesso a determinare il risultato è un episodio».

Pioli, Spalletti e Inzaghi: nessuno dei tre ha mai vinto uno scudetto. Non sarà un vantaggio per Allegri?

«C’è sempre una prima volta per tutto e comunque Spalletti il campionato in Russia lo ha portato a casa. È innegabile che Allegri sia quello con più titoli in bacheca, ma è anche quello che parte più indietro in classifica. Non può fare più di 83 punti e quindi decideranno le altre se lo scudetto lo vincerà la Juve o no».

Qual è la sua favorita a otto giornate dalla fine?

«Il Milan, ma ad agosto avrei detto l’Inter perché, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, aveva qualcosa in più rispetto alle altre. I rossoneri li vedevo in corsa per uno dei primi quattro posti, non per il primo. Mi sbagliavo».