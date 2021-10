Barzaghi: “Juve? Inter più pronta. Le parole di Bonucci? Secondo me…”

Le parole dell'ex centrale: "Penso che sarà decisivo il confronto fra l'attacco dell'Inter e la fase difensiva della Juve"

Andrea Barzagli, ex centrale della Juventus, ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia di domenica sera tra l'Inter e i bianconeri: "L'Inter è una squadra di grandissima qualità, che gioca un calcio più propositivo dell'anno scorso, ma concede di più in difesa in fatto di gol. Ha comunque avuto una partenza importante. Quest'estate ha perso qualche pedina importante, ma altrettante ne sono arrivate, e di qualità".