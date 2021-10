Barzagli: “Inter-Juventus? Nerazzurri hanno valori altissimi. Non vorrei che…”

Le parole dell'ex difensore: "E' importante che domenica l'Inter faccia una grande partita davanti al suo pubblico: se la Juventus vince si rilancia completamente"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così in vista del big match di domenica prossima tra l'Inter e la Juventus: "Lo scontro diretto di domenica sarà determinante. Secondo me per la Juve sarà importante non uscire sconfitta: ha ritrovato la solidità, i giovani hanno capito cos'è il mondo Juve. L'Inter dovrà riscattarsi e sta concedendo qualcosa, ma ha valori altissimi: in un San Siro quasi pieno sarà una partita di altissimo livello. Alla partita arriva meglio la Juve, l'Inter non vorrei abbia accusato un po' la partita con lo Shakhtar: con il Sassuolo ha vinto con tante distrazioni, con la Lazio ha concesso tre gol che sono tanti per chi vuole vincere. E' importante che domenica la squadra di Inzaghi faccia una grande partita davanti al suo pubblico: se la Juventus vince si rilancia completamente e l'Inter prende un colpo pesantissimo".