Barzagli: “Inter-Roma, gara che vale tanto per entrambe. Lautaro…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma, Andrea Barzagli ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell'ex giocatore: "Vale tanto per tutte e due le squadre. L'Inter superato l'ostacolo Roma ha un calendario abbordabile. Lautaro adesso si è ritrovato e come potenzialità è uno degli attaccanti più forti in Italia".