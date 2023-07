Barzagli: “Tre italiane in finale? A livello europeo siamo cresciuti tanto ma…”

Così l'ex difensore: "Non siamo ai livelli di quando il nostro campionato aveva le sette sorelle, ma siamo tornati nell’élite"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così delle tre italiane nelle finali europee: «A livello europeo siamo cresciuti tanto. Nei nostri club ci sono molti stranieri, ma da noi c’è qualità. E però noto le squadre che hanno fatto meglio nelle coppe hanno sofferto in campionato. Vuol dire che la coperta è ancora un po’ corta. Non siamo ai livelli di quando il nostro campionato aveva le sette sorelle, ma siamo tornati nell’élite».