Baseggio: “Lautaro indiscutibile ma l’Inter ha bisogno di Lukaku. Skriniar…”

“Lukaku può cambiare l'Inter? Lo spero per l’Inter, ha avuto un inizio di stagione di alti e bassi. Si stanno riprendendo dall’ottimo risultato di Barcellona, hanno preso fiducia dopo quel pareggio dove potevano vincere. Credo che sono in un momento positivo dopo la vittoria con la Salernitana. Il rientro di Lukaku può far bene all’Inter, hanno bisogno di lui davanti. Anche se hanno giocatori importanti come Lautaro, che è indiscutibile, ma anche Dzeko e Correa. Sono giocatori che fanno la differenza in ogni momento. Questi alti e bassi iniziali, però, credo dipendano dalla difesa. Skriniar sembrava dovesse andare al PSG in estate… Forse hanno avuto qualche problema. L’Inter tornerà, anche se Milan e Napoli stanno facendo molto bene”.