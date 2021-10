Moviola Sassuolo-Inter, CdS: “Lascia basiti la mancata espulsione di Handanovic”

La direzione di gara dell'arbitro Pairetto ha scatenato polemiche: fa discutere l'episodio a fine primo tempo

La direzione di gara di Luca Pairetto in Sassuolo-Inter ha scatenato parecchie polemiche. Il Corriere dello Sport critica apertamente l'operato del fischietto torinese: "Lascia basiti la decisione di non espellere Handanovic, quasi che Pairetto - internazionale dal 2022 - non volesse sporcare la sua prima virtualmente con i gradi. Doppio contatto (gomito e gamba) fuori dall'area, l'unica cosa che riesce a fare è... fischiare la fine (cfr. Pilato Ponzio). Condizionante. È stato bravo (ma non era difficile) sui due rigori, ma i giocatori non l'hanno mai accettato, proteste continue. Handanovic su Defrel, sembra voler evitare il contatto, che invece arriva, doppio: gomito e gamba, l'involontarietà conta zero. Skriniar colpisce Boga sulla gamba destra, nessun dubbio: penalty. Netto anche quello assegnato all'Inter: Consigli abbatte Dzeko con un'ancata, il pallone lo prende dopo".