Bassetti: “Festa Inter? Ci permette di fare una sorta di esperimento. Se non ci sarà…”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta la festa scudetto dei tifosi nerazzurri

"Ci permette di fare una sorta di esperimento. La vittoria della Coppa Italia del Napoli, la morte di Maradona ed il tricolore all’Inter sono un esperimento involontario, se non ci sarà un incremento di nuovi positivi anche in questo casa potremmo affermare che il virus non si propaga all’aperto. Ieri in Inghilterra un solo decesso per covid, la vaccinazione di massa è l’unico sistema per tornare alla normalità. Se vogliamo fare la vita di prima l’unico modo è vaccinarsi. Credo faremo anche altri richiami per battere le varianti. Si andrà verso una vaccinazione annuale".