Coronavirus, Bassetti: “Impianti aperti da subito al 100%, andava fatto prima”

Il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova ha parlato del covid: "Situazione buona ma non del tutto superata"

«Gli impianti sportivi vanno aperti già da subito alla massima capienza, anzi bisognava farlo da prima. La situazione della pandemia è buona, ma il messaggio che passa è che sia tutto finito, questo invece è sbagliato. E probabile che dovremmo fare una nuova dose del vaccino in autunno e comunque dovremmo continuare ad utilizzare mascherine in certi luoghi per poi toglierle progressivamente», ha spiegato.