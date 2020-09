Bastianelli: “Con Kante, Eriksen può lasciare l’Inter. Farei subito lo scambio col Chelsea”

Il procuratore Patrik Bastianelli ospite di Sportitalia ha parlato del mercato dell’Inter e della trattativa per portare a Milano il centrocampista francese

“Mercato partito bene per l’Inter, Hakimi giocatore di alto livello, Kolarov affidabile e a breve arriverà Vidal e mi auguro che arriverà un centrocampista come Kanté. L’indiziato numero uno a partire è Eriksen, io lo scambierei subito per Kanté. Eriksen al Chelsea si rimetterebbe in gioco, Premier campionato che conosce bene”.