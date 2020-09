C.t. Danimarca: “Eriksen? Intelligenza e piedi fantastici, tocca a noi usarli correttamente”

Male contro il Belgio ma bene contro l’Inghilterra. Anche se non è ancora ai suoi livelli, Christian Eriksen lavora per tornare il giocatore decisivo che è sempre stato. Lo sa bene il c.t. Kasper Hjulmand che elogia il centrocampista nerazzurro: “Dobbiamo mettere Christian più al centro del gioco. Dobbiamo usare correttamente la sua fantastica intelligenza e i suoi fantastici piedi. Sono molto impressionato dal modo in cui riesce a prendere il controllo in partite così“.

(ekstrabladet.dk)