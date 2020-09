Bastoni: “Ringrazio l’Inter e Conte per la fiducia: in pochi avrebbero avuto il coraggio di…”

I complimenti di Giorgio Chiellini non hanno lasciato indifferente Alessandro Bastoni, alla sua prima convocazione in Nazionale: “Devo ringraziare Chiellini per queste parole, un piacere sentirle da un giocatore che è in nazionale da così tanti anni”.

La squadra di Roberto Mancini affronterà la Bosnia nella prima gara di Nations League in programma venerdì: “Giocando con Conte ho guardato tante partite di Chiellini e sono cresciuto molto. Mi piace molto come difende Bonucci, ma soprattutto come imposta. Studio tanto quello che hanno fatto Bonucci e Chiellini con Conte, sia alla Juventus che in Nazionale. Ho fatto un grande anno a Parma, ma ringrazio l’Inter e Conte che mi hanno dato fiducia e bravo io a guadagnarmela. In pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di 20 anni in una squadra cosi’ importante. Penso che il calcio sia cresciuto molto in Italia, ci sono tanti Under in serie A. All’Inter siamo in sei che rappresentano la Nazionale, è da tanto che non accadeva. Sono soddisfatto del movimento italiano”.

