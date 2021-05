FCIN1908 – Inter, in sede l’agente di Bastoni. Si tratta il rinnovo del difensore

La dirigenza dell'Inter è tutta in sede e ha ricevuto Tullio Tinti, agente del giovane difensore nerazzurro, per parlare del futuro

In attesa di capire cosa succederà con Antonio Conte, l'Inter cerca di non stare ferma e di iniziare a a prolungare i contratti di qualcuno dei giocatori. In quest'ottica oggi la dirigenza è in sede e ha ricevuto l'agente di Bastoni, Tullio Tinti. Come appurato dalla redazione di Fcinter1908, il procuratore del giovane difensore nerazzurro parlerà con la dirigenza dell'Inter per prolungare e adeguare il contratto del giocatore. Bastoni era uno dei primi sull'agenda nerazzurra, poi probabilmente toccherà anche a Lautaro Martinez, sempre che non cambino i piano del club sull'argentino.