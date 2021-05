Sky – Conte, l’Inter farà ultimo tentativo. Mercato? Due i più ricercati

In casa Inter c'è da sistemare il bilancio e da capire il futuro di Conte che sembra sempre più in bilico

Ore calde in casa Inter, il club deve sistemare i conti e in ballo c'è anche il futuro di Conte. Il tecnico non accetta ridimensionamenti e vuole continuare il progetto con una squadra competitiva. In sede oggi sono presenti tutti i dirigenti, il presidente Zhang e anche l'avvocato Cappellini.