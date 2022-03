Italia, Bastoni: “Appuntamento col futuro. Meritiamo di andare al Mondiale”

Il difensore nerazzurro potrebbe giocare dal primo minuto nella gara contro la Macedonia e si carica sui social con un post

"Domani scenderemo in campo per un appuntamento con il nostro futuro. Stringiamo i denti e lottiamo, insieme. Ci meritiamo di andare avanti, ci meritiamo di andare al Mondiale".AlessandroBastoni, a Palermo, dal ritiro della Nazionale italiana si fa coraggio e fa coraggio ai compagni in vista della semifinale play-off contro la Macedonia. Si gioca domani sera, in palio la qualificazione ai Mondiali in Qatar.