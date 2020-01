Balzaretti: “Bastoni? Ha tanto talento, Conte lo schiera al posto di Godin perché…”

La sorpresa in casa Inter è Alessandro Bastoni. Al difensore classe 1999, che ha soffiato il posto da titolare a Diego Godin, è dedicato il focus di DAZN: “Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, dopo un anno di prestito si sta imponendo a livelli importanti nell’Inter di Antonio Conte. Se Conte schiera un giocatore come lui in una squadra che sta lottando per lo scudetto è perché di talento ne ha tanto“.

Sul dualismo con Godin: “Se sceglie Bastoni è perché può dare maggior qualità nella costruzione. Ha più propensione ad andare in avanti e il piede per cercare il cambio di gioco sul lato destro Candreva o Lazaro. Deve migliorare in fase difensiva perché a volte si perde in area l’uomo ma si sta imponendo con la sua personalità e la forza fisico. È il futuro dell’Inter e della Nazionale italiana“.