Biasin: “Radu? L’Inter ci punta. Godin? Ha avuto due problemi, ma aspetterei a dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così delle ultime in casa Inter, soffermandosi sulla vicenda legata alla porta: “Radu ha grandi capacità, anche se manca di continuità. L’Inter ci punta. I nerazzurri hanno sbagliato spesso e volentieri nei ruoli di movimento, ma non sul portiere. Bisogna riflettere molto sull’erede di Handanovic. Godin? È vero che ci aspettavamo un inserimento più rapido visto il suo curriculum, ma ha avuto problemi con la difesa a tre e con l’esplosione di Bastoni. Aspetterei a dire che non può dare un contributo da qui a fine stagione. Chi vince lo scudetto? Juventus. Chi va in Champions? Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Chi vince la Champions? PSG. Chi vince l’Europa League? Inter. Chi retrocede in Serie B? Non ve lo dico…”.