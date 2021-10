Italia, CorSera: Barella e Bastoni, le pagelle. Nicolò, gesto tecnico del giorno

Dopo la vittoria contro il Belgio in Nations League arrivano i voti per i due interisti che hanno giocato da titolari nella squadra di Mancini

Nicolò Barella ha segnato in Nazionale contro il Belgio nella finalina per il terzo posto della Nations League. Gol e prestazione gli sono valsi un sette in pagella sul Corriere della Sera:"Il suo destro al volo dell'1-0 è una botta di adrenalina, oltre che il gesto tecnico del giorno".