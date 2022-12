VIDEO / Cross di Bastoni, Bellanova insacca di testa: Inter in vantaggio a Malta

Prima amichevole a Malta per i nerazzurri: la rete del vantaggio porta la firma dell'ex esterno del Cagliari

Prima amichevole a Malta per l'Inter, in questi minuti contro lo Gzira United. Nerazzurri in vantaggio poco dopo il quarto d'ora di gioco: cross dalla sinistra di Bastoni, inserimento di Bellanova e colpo di testa vincente.