A Leonardo Bonucci su RaiSport hanno chiesto un parere sull'arrivo dell'ex Inter, Thiago Motta, alla Juventus. L'ex difensore, sull'allenatore ha detto: «Thiago penso abbia nel suo futuro una grande carriera da allenatore. Col bologna ah dimostrato di avere idee, poi servono giocatori e serve tutta la loro disponibilità ma penso che succederà alla Juve perché dopo anni di non vittorie chi veste la maglia voglia tornare a vincere. Serve tempo con le sue idee. Io ho giocato con lui e mi ha impressionato per sicurezza, per personalità e per il modo che aveva di pensare al calcio. Sono contento sia oggi sulla panchina della Juve e ci auguriamo che la riporti a competere per lo scudetto».