L'ex Inter Xherdan Shaqiri ha realizzato un gol che potrebbe consentire alla Svizzera di ottenere il pass per gli ottavi di finale degli Europei. Un gol importantissimo su punizione che ha impressionato anche i suoi compagni. Come Il calciatore elvetico ha realizzato una punizione che ha sorpreso anche i compagni a partire da Granit Xhaka che ha voluto fargli i complimenti in prima persona dopo la sfida con la Scozia.

«È stata una prestazione che ci dà grande fiducia e su cui possiamo fare leva per il futuro. La Scozia ha usato molto la marcatura a uomo, forse avremmo dovuto creare più occasioni. Oggi abbiamo visto perché Shaqiri è così importante. Non sono in molti ad avere un piede sinistro come il suo», ha sottolineato il calciatore a proposito del compagno.