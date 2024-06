«È stata una lezione di calcio, la Spagna ha dominato sotto tutti gli aspetti. Pensavamo fossero finiti dal punto di vista del Titi Taka, ma mi metto a ridere quando sento certi commenti. Perché questa Nazionale ha giocatori che sanno giocare in tutti i modi». Questo il commento di Fulvio Collavati, su RaiSport, rispetto alla sconfitta dell'Italia contro la Spagna all'Europeo.

«Di Lorenzo costantemente in difficoltà contro Williams, lo abbiamo visto tutti. E Dimarco in difficoltà contro un 17enne, Lamine Yamal, l'hanno visto tutti. Calafiori ha sbagliato sull'autogol, facile ora dire che Spalletti ha sbagliato formazione. Ma contro questa Spagna qualunque formazione sarebbe stata in difficoltà», ha concluso l'ex calciatore.