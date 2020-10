Alessandro Bastoni, dopo lo stop dovuto al coronavirus, è tornato a giocare nella gara contro il Borussia M’gladbach, in Champions League. È entrato nel secondo tempo e all’indomani della gara si è detto “Contento di ritrovare il campo”. Poi ha aggiunto: “Però peccato per il risultato. Dobbiamo migliorare e lavorare ancora tanto! Adesso concentrati per sabato”.