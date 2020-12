Inter, la crescita di Bastoni è tutta di Conte. Il retroscena: “Il tecnico chiese al club di…”

E’ tutta di Antonio Conte la crescita di Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro classe ’99 in un anno e mezzo si è infatti conquistato il posto da titolare a sinistra della difesa ed è uno degli uomini irremovibili per il tecnico. Spiega infatti Il Giorno: “Nell’estate di un anno e mezzo fa sembrava avviato alla seconda esperienza consecutiva in prestito dopo quella, positiva, di Parma. Il tecnico chiese di poterlo valutare, lo tenne ben stretto in rosa e dopo avergli dato una maglia da titolare in autunno in un vittorioso Sampdoria-Inter non lo ha più fatto uscire dalla cerchia dei più utilizzati. Nel frattempo, sotto l’egida di Conte, Bastoni è diventato capitano dell’Under 21, poi valida alternativa ai titolari nella Nazionale maggiore, con una candidatura importante in vista degli Europei”.