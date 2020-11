Mercato, gli incrementi di valore più significativi di novembre: c’è Bastoni, per il Cies…

Il Cies si è concentrato, in questa settimana, sui giocatori che più sono aumentati di valore nel mese di novembre. Uno sguardo che, come di consueto, ha contemplato i 5 maggiori campionati europei. Primo in classifica è risultato il norvegese Erling Haaland, che ha registrato un + 35 milioni di euro rispetto al mese di novembre (da 120 a 155 milioni di euro).

Lo studio ha fotografato gli incrementi divisi per fasce di valore. Nella seconda fascia (quella che raggruppa i giocatori di valore compreso tra i 40 e gli 80 milioni di euro) presente anche un giocatore dell’Inter, che anche quest’anno sta ulteriormente confermando i segnali di crescita visti nella scorsa stagione. Si tratta di Alessandro Bastoni, che è passato dal valore di 38,8 a quello di 47,5 milioni di euro registrando un incremento di 8,7 milioni di euro rispetto al mese scorso.

(Cies)