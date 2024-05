Bastoni, duecento presenze in maglia Inter. È il quarto in rosa

Traguardo importante per il difensore nerazzurro che in settimana ha anche dichiarato che sarebbe pronto a legarsi per sempre ai colori nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 21:13)

"Me la sento". Quando in settimana gli hanno chiesto se un per sempre con l'Inter può essere possibile, Alessandro Bastoni ha risposto che se la sente di dire che potrebbe succedere perché questa vittoria ha rafforzato il suo rapporto con gli interisti. Hanno fatto sentire tutto il loro amore a lui e ai suoi compagni per la vittoria dello scudetto, storica perché è stata afferrata la seconda stella, e tanto inseguita perché arrivata dopo un paio di sconfitte dure e inesorabili. In particolare la finale di CL della scorsa stagione e lo scudetto consegnato al Milan nel 2022.