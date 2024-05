28 settembre 2019: l'Inter affronta la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella 6ª giornata di campionato. Sembra una partita come le altre per i nerazzurri, una normale trasferta di inizio stagione: lo è per tutti, tranne che per un giovane difensore classe 1999. In quella partita, che alla fine l'Inter vincerà per 1-3 (Sensi, Sanchez, Gagliardini) fa il suo esordio con la maglia nerazzurra Alessandro Bastoni, schierato titolare nella sfida contro i blucerchiati. Inizia qui il percorso con l'Inter del numero 95: un percorso che lo porterà a raggiungere vette altissime e trionfi indimenticabili, anche se lui non può ancora immaginarlo. Nella sua prima stagione in nerazzurro colleziona 33 presenze e 2 gol (contro Lecce e Parma), arrivando a giocare 90' anche nella finale di Europa League contro il Siviglia.