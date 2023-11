SM – Inter, martedì nuovi esami per Bastoni: le ultime. Inzaghi rimodella la difesa

"Una buona e una cattiva notizia per l'Inter". Apre così il servizio di Sport Mediaset in merito all'Inter. La buona notizia è relativa ad Arnautovic: per lui sono una contusione nell'ultimo match disputato con l'Austria contro l'Estonia. Il centravanti nerazzurro potrà giocare contro la Germania in amichevole e mettere minuti nelle gambe per ritrovare la forma giusta.