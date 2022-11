il Giornale – Ecco perché Inzaghi ha voluto convocare Bastoni nonostante la febbre

C'è un solo dubbio di formazione per Inzaghi e riguarda proprio Bastoni, non al meglio per via di qualche linea di febbre

Matteo Pifferi

"Inzaghi aveva la squadra in testa e forse ce l’ha ancora. Per questo ha voluto convocare Bastoni anche se nella notte fra venerdì e sabato aveva un po’ di febbre". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla vigilia a Juventus-Inter. La decisione su Bastoni arriverà in queste ore: se l'ex Atalanta avrà recuperato, giocherà altrimenti spazio a De Vrij con Acerbi e Skriniar.

"Per il resto, tutto come nell’ultimo mese, con Dzeko al posto di Lukaku (in Belgio a curarsi e preparare il Mondiale) e Calhanoglu ancora a dirigere l’orchestra, anche se Brozovic torna nel gruppo, magari buono per uno spezzone di partita nel finale", commenta poi il quotidiano.