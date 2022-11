Inter, Bastoni a Torino con la squadra: Inzaghi decide stamattina. Al suo posto pronto Acerbi

"Quando sembrava ormai cristallizzata la formazione si è fermato - causa attacco febbrile - Alessandro Bastoni che ieri non si è neanche allenato: il centrale ha mostrato segnali di miglioramento (a inizio pomeriggio era già sfebbrato) e ha raggiunto comunque il capoluogo piemontese con la squadra. Stamani Inzaghi deciderà se farlo giocare o meno. Non volesse rischiarlo, Francesco Acerbi verrebbe utilizzato come “braccetto sinistro” con Stefan De Vrij al centro della linea a tre che verrà comunque completata da Milan Skriniar (la settimana sarà decisiva per il suo prolungamento di contratto, intanto stasera lo slovacco sarà ancora una volta capitano)".