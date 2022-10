Social / Inter, Bastoni elogia Fontanarosa: “Campione!”. La replica: “Idolo!”

Giornata da dimenticare per l'Inter Primavera, che in Youth League è stata travolta dal Barcellona con un clamoroso e tennistico 1-6. La rete della bandiera nerazzurra è stata segnata su calcio di rigore da Alessandro Fontanarosa, difensore centrale classe 2003 già nel giro della Prima Squadra. Una piccola gioia personale in un mercoledì quanto mai complicato celebrato comunque su Instagram.