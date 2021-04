Inter, il ritorno di Bastoni: difensore-attaccante, Alessandro come Goretzka e Kroos

Antonio Conte può gioire in vista della partita di oggi a San Siro contro il Cagliari. L'allenatore dell'Inter ritrova Bastoni

Antonio Conte può gioire in vista della partita di oggi a San Siro contro il Cagliari. L'allenatore dell'Inter , infatti, ritrova una pedina fondamentale come Alessandro Bastoni. Un elemento imprescindibile in difesa, certo, ma anche nello sviluppo della manovra offensiva nerazzurra. Scrive Tuttosport:

"Il ritorno di Alessandro Bastoni, dopo il turno di squalifica con il Sassuolo, non è una buona notizia solo per la solidità difensiva dell’Inter, ma per tutta la manovra nerazzurra (...). Secondo i dati Opta, Bastoni è il calciatore dei cinque principali campionati europei ad avere avviato più azioni concluse in rete dalla propria squadra, insieme a Goretzka e Kroos".