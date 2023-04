Bastoni a Inter TV: “Stasera importante specialmente per dimostrare a noi stessi chi siamo”

Alessandro Bastoni, autore di una enorme prestazione stasera, ha ribadito quanto affermato alla vigilia della gara contro il Benfica: "Era molto importante stasera per dimostrare specialmente a noi stessi chi siamo. Contenti di averlo fatto. Sono contento, era importante per la gara trovare un risultato importante. Venivamo da partite dove non avevamo raccolto quanto meritato. Sicuramente sono contento di aver aiutato la squadra, è quello che so fare".