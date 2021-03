Inter, Bastoni insostituibile per Conte: “In lui fin dal primo momento ha visto…”

Se c'è un giocatore indispensabile per il 3-5-2 dell'Inter disegnato da Antonio Conte, beh, quello è sicuramente Alessandro Bastoni

Se c'è un giocatore indispensabile per il 3-5-2 dell'Inter disegnato da Antonio Conte, beh, quello è sicuramente Alessandro Bastoni. Che, con eleganza e costanza impressionante di rendimento, si è subito ritagliato un ruolo di primo piano all'interno della squadra. In fondo, in lui lo stesso Conte aveva subito visto qualità importanti, come scrive la Gazzetta dello Sport: